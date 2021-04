Bottega Veneta lancia il suo magazine digitale sui social

Bottega Veneta ha lanciato il primo numero del suo magazine digitale choamato Issue 01. La pubblicazione avverrà con cadenza trimestrale in contemporanea con l’arrivo delle nuove collezioni in boutique.

Il direttore creativo Daniel Lee ha dichiarato al The Guardian: “I social media rappresentano l’omogenizzazione della cultura. Tutti guardano lo stresso flusso di contenuti. Un enorme quantità di riflessioni viene incarnata in quello che faccio, e i social media lo semplificano eccessivamente”.

Le immagini e i video saranno i contenuti principali del magazine, realizzati in collaborazione con circa 30 personaggi. Tra i più importanti: Roberto Bolle, Neneh Cherry, Oumi Janta, Mariacarla Boscono e Missy Elliott.

“C’è un bullismo da parco giochi nei social media che non mi piace. Invece, volevo fare qualcosa di gioioso. Non siamo solo un brand, siamo un team di persone che lavorano insieme e non voglio colludere in un’atmosfera negativa”, ha detto Lee.