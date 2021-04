Hivestack arriva in italia. Alla guida Ilaria Calesella

L’operatore canadese Hivestack è diventato un nuovo membro del mercato Programmatic DOOH in Italia. Una società di marketing full-stack dedicata alla vendita di pubblicità in programmatic su digital out-of-hom. Dopo aver consolidato la sua posizione nei mercati del Nord America e dell’Asia-Pacifico, Hivestack ha appena fatto il suo ingresso in Europa, scegliendo Italia, Germania e Francia come primi mercati.

Alla guida, in Italia, ci sarà Ilaria Calesella, ex Country Manager Italia di zeotap, che in veste di VP Demand Italy si occuperà di costruire il team locale e far conoscere la piattaforma a buyer e seller.

Hivestack affronta il processo di compravendita di spazi pubblicitari DOOH in Programmatic con un’offerta completa. Lato acquisto, ha una DSP che consente di creare campagne attivabili sugli schermi DOOH in tempo reale, gestibile sia da Hivestack che in modalità self-service. Lato vendita, offre ai proprietari di inventory DOOH una SSP e un ad exchange, oltre a un ad server per gestire la vendita diretta di campagne audience-based. La sua offerta si completa con una soluzione di misurazione che consente di verificare le performance delle campagne in tutti gli stadi del funnel. «Si tratta di una piattaforma molto evoluta – spiega Calesella –, basata su una tecnologia avanzata flessibile e adattabile alle varie esigenze dei clienti».

