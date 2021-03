Valeria Rametta entra in ATON IT come sales Manager

Valeria Rametta è la nuova manager del Gruppo ATON. Con oltre dieci anni di esperienza in ruoli commerciali, ha maturato una forte competenza nel mondo della Cyber Security lavorando nella Distribuzione IT come Sales Manager dedicato allo sviluppo del canale e collaborando con diversi Vendor del settore.

La sua posizione le ha permesso inoltre di affiancare numerosi partner, supportandoli nelle loro strategie con l’obiettivo di implementare le attività legate al processo distributivo e perseguendo sempre un modello di sviluppo a valore.

All’interno del Gruppo ATON ricoprirà il ruolo di Sales Manager integrando la sua esperienza nel mercato B2B con le forti competenze di ATON IT in ambito IoT, AI, Blockchain, GDPR e Cyber Security.

“In ATON IT ho trovato un ambiente lavorativo stimolante e la possibilità di esprimere al meglio il mio potenziale. Inizio questo percorso con l’energia propria delle nuove sfide, la voglia di condividere le mie esperienze e l’apertura verso nuovi punti di vista. Entrare a far parte del Team di ATON IT mi permetterà di affiancare i nostri partner nelle sfide di trasformazione e innovazione tecnologica e di aiutarli a perseguire i loro obiettivi di business”.