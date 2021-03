CiviBank, proposta la trasformazione in Spa

Il Consiglio di Amministrazione di CiviBank, unica banca regionale indipendente per il Nordest, ha proposto all’assemblea dei soci il cambio di forma giuridica dell’istituto che prevede la trasformazione da banca popolare in Società per Azioni e in Società Benefit. Un’evoluzione che è espressione di una visione d’impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di redditività e di profitto, anche lo scopo di avere un impatto positivo sulle comunità appartenenti ai territori nei quali CiviBank opera, sul tessuto sociale e sull’ambiente.

“La trasformazione in S.p.A. e, al contempo, in Società Benefit è una tappa fondamentale per raggiungere la meta che ci siamo posti – ha detto Michela Del Piero, nella foto, Presidente di CiviBank – essere Società per Azioni significa aumentare l’attrattività dell’istituto verso gli investitori, pur mantenendo intatta la nostra identità di banca autonoma; l’obiettivo è che questa trasformazione si trasmetta positivamente anche al valore delle azioni. Per poter guardare a questo futuro abbiamo bisogno della collaborazione e della fiducia di tutti: uniti possiamo scrivere un’ulteriore pagina di questa banca all’insegna della sostenibilità e della redditività: siamo una banca che ha dato tanto al territorio e molto ancora può dare”. L’Assemblea dei Soci è chiamata anche ad approvare il Bilancio 2020, che ha visto risultati molto positivi, con una crescita dell’utile di oltre il 148% a 6,8 milioni di euro.