ACEA Energia attiva il Consulente digitale

Acea Energia lancia il servizio del Consulente digitale che consentirà ai clienti di gestire al meglio la fornitura luce e/o gas in completa sicurezza, comodamente da casa, senza spostamenti o file. Attraverso una semplice videochiamata sarà infatti possibile fare volture, richiedere rateizzazioni, variazioni contrattuali, attivare servizi come Bolletta web e domiciliazione e scegliere l’offerta più adatta alle proprie abitudini di consumo. In fase di prenotazione, tramite i contatti web e telefonici di Acea Energia, il cliente potrà scegliere giorno, orario e tipologia di assistenza. Una volta inviata la richiesta, riceverà una mail di conferma dell’appuntamento, oltre alle istruzioni operative e al link al quale collegarsi per effettuare la videochiamata. Per accedere al servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00, è sufficiente prenotare un appuntamento tramite i canali dedicati, chiamando quindi il Servizio Clienti al numero 800.38.38.38 gratuito da fisso o 06.45698205 a pagamento da cellulare (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 22:00 e il sabato dalle 08:00 alle 13:00) o compilando un form raggiungibile dalla home page del sito di Acea Energia, www.acea.it. Il lancio del servizio, considerato il particolare momento dovuto all’emergenza sanitaria, conferma l’impegno dell’Azienda volto a sviluppare soluzioni sempre più veloci ed efficaci nella gestione del rapporto con i clienti. Il Consulente digitale, infatti, facendo leva sui processi di digitalizzazione avviati dall’azienda, coniuga la velocità delle nuove tecnologie con un approccio meno freddo e più familiare che punta a valorizzare la relazione con il cliente, assicurando la continuità tra il canale fisico e quello digitale, con l’obiettivo di offrire una customer experience di qualità. Acea Energia ricorda, poi, che al Consulente digitale possono rivolgersi anche i clienti del Servizio di Maggior Tutela, prenotando un appuntamento tramite i numeri 800 199 900 gratuito da fisso o 06 45698250 a pagamento da cellulare (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 22:00 e il sabato dalle 08:00 alle 13:00) oppure attraverso il form, raggiungibile dal sito www.servizioelettricoroma.it.