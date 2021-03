Covid, Thermo Fisher produrrà il vaccino Pfizer/BioNTech a Monza

L’azienda farmaceutica Thermo Fisher produrrà a Monza il vaccino anti-Covid della Pfizer/BioNTech. Lo rende noto la stessa multinazionale statunitense precisando che “Thermo Fisher fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021”.

La multinazionale statunitense che in Italia ha due sedi – l’altra è a Ferentino, in provincia di Frosinone – aveva firmato lo scorso 12 marzo una lettera di intenti per la produzione di massa di un vaccino nel nostro Paese, senza fornire allora altri dettagli.

“Thermo Fisher è orgogliosa di lavorare con i propri clienti a livello globale nella lotta contro il Covid-19, supportandoli nello sviluppo e nella produzione di vaccini e terapie, compreso il vaccino Pfizer-BioNTech”.