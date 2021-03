Alegra O’Hare è la nuova Global Chief Marketing Officer di Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger, un brand del gruppo PVH Corp, ha nominato Alegra O’Hare come suo nuovo Global Chief Marketing Officer. La carica sarà effettiva dal 12 aprile.

La O’Hare avrà la responsabilità di sviluppare strategie di marketing onnicanale e digitali a livello globale. La strategia sarà basata sulla creazione di esperienze d’uso per raggiungere e coinvolgere i consumatori attuali e conquistare la prossima generazione.

La O’Hare vanta 25 anni di esperienza nel marketing, maturata presso importanti multinazionali come Adidas, Bang & Olufsen, Champion, Lee e Wrangler. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing Officer presso GAP, portando avanti attività di marketing globali volte a ispirare i consumatori in tutti i touchpoint del marchio.

La O’Hare ha detto:

“Tommy Hilfiger è sempre stato un marchio all’avanguardia e sono entusiasta di intraprendere questo nuovo viaggio con il team in un contesto di consumi drasticamente cambiato . Insieme, incontreremo queste nuove realtà, con l’obiettivo di creare esperienze di brand coinvolgenti e sorprendenti per tutti i consumatori, facendo evolvere ulteriormente la nostra posizione di marketer di livello mondiale e spingendo in avanti i confini culturali e creativi”.

Avery Baker, Presidente e Chief Brand Officer presso Tommy Hilfiger Global ha dichiarato:

“La nomina di Alegra rappresenta un ulteriore passo cruciale in questa nuova era per Tommy Hilfiger. Alegra darà impulso alla nostra nuova visione del marchio attuando strategie di marketing avanzate onnicanale, digitali e all’insegna della creatività. La sua forte connessione con la cultura dei consumatori in tutto il mondo e la sua esperienza comprovata nel far crescere il prestigio dei marchi e il business costituiranno una risorsa preziosa. Sono soddisfatto che Alegra possa unirsi al nostro team per svolgere un ruolo di primo piano nella creazione della prossima generazione di ammiratori di Tommy”.