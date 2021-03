Google prepara il lacio di Google news Showcas in Italia: firmati i primi accordi

Dopo le partnership già siglate con alcune aziende giornalistiche in Australia e Francia, anche in Italia Google firma i primi accordi di licenza con una serie di editori per l’utilizzo dei loro contenuti.

Google si sta mobilitando per accordarsi con gli editori italiani, tra le aziende giornalistichefirmatarie figurano RCS Media Group, il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Ciaopeople e Citynews.

Fabio Vaccarono Vice President di Google e Managing Director di Google Italy lo definisce un importante passo avanti ed gli editori partner avranno accesso a nuove opportunità per valorizzare i propri contenuti e per aumentarne la profittabilità. Questi nuovi accordi, firmati su base individuale, prevedono una remunerazione per gli editori aderenti a Google News Showcase, programma di licenze annunciato da Google nel 2020 che offrirà ai lettori l’accesso a contenuti più approfonditi a fronte di una remunerazione per gli editori firmatari degli accordi. Nelle intenzioni della compagnia, lo strumento permetterà agli editori di rafforzare la propria relazione con i lettori, sviluppare nuovi modelli per la monetizzazione dei contenuti e trarre beneficio dall’aumento di traffico verso il proprio sito. News Showcase sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi. Le collaborazioni, tengono inoltre in considerazione i diritti previsti dall’Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche.

News Showcase si inserisce in un quadro più ampio di iniziative attraverso le quali Google intende dialogare costruttivamente con il mondo del giornalismo, come il programma Google News Initiative e alla collaborazione in ambito pubblicitario con gli editori a livello globale, anche in seguito alle pressioni da parte da parte delle autorità regolatrici sovranazionali e alla pressanti richieste degli stessi editori.

Dal 2015 Google ha investito 11 milioni di euro in progetti di giornalismo attraverso il Fondo per l’Innovazione della Digital News Initiative, mentre nel 2016 ha sottoscritto con Fieg un accordo triennale che ha portato la compagnia a investire oltre 16 milioni di euro su una serie di settori strategici per l’editoria digitale. Inoltre, nel 2020, con il diffondersi della pandemia di COVID-19, ha offerto supporto economico a oltre 300 redazioni italiane attraverso il suo Fondo globale di emergenza per il giornalismo locale.

Di seguito la dichiarazione di uno dei protagonisti assieme ad altri editori : Urbano Cairo, Presidente e Amministratore Delegato di RCS Media Group che illustra come su Google News Showcase saranno disponibili i contenuti delle testate quotidiane Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, El Mundo, Marca e Expansion. Si ritiene soddisfatto di aver raggiunto questo accordo in quanto pone al centro la tematica della qualità e l’autorevolezza delle testate. Ed aggiunge un nuovo tassello nella partnership con Google che valorizza i quotidiani RCS e offre un ulteriore impulso alla crescita della nostra customer base, supportando con una sempre più ampia copertura informativa.