Fope (nella foto, l’a. d. Diego Nardin), azienda orafa vicentina quotata sull’Aim di Borsa Italiana ha approvato il bilancio consolidato 2020 con i ricavi che scendono a 26 milioni di euro (35 milioni lo scorso anno) così come in calo risulta anche l’Ebitda (3,95 milioni contro i 6,78 milioni del 2019) e quindi l’utile netto pari a 1,66 milioni di euro (-65%). Proposto un dividendo pari a 0,15 euro per i 5,2 milioni di azioni in circolazione.