Davide Fiori: nuovo executive creative director di Casta Diva

Casta Diva Group annuncia l’ingresso di Davide Fiori in qualità di Executive Creative Director di Casta Diva Ideas, l’hub creativo specializzato in progetti integrati di comunicazione.



Il neo executive dirctor vanta una lunga esperienza nell’ambito dell’advertising maturata presso BBDO. Dal 2007, anno del suo ingresso in agenzia, ha ricoperto ruoli con responsabilità crescenti fino a diventarne Creative Director nel 2014. Negli anni ha ideato e diretto campagne per clienti nazionali e internazionali del calibro di Amadori, Bayer, BMW, Carrera, CheBanca!, Dash, Gillette, Mars Food, Marionnaud Parfumeries, MTV, Pepsi Co, Safilo Group, Telecom Italia, Wall Street English, Nastro Azzurro e Yamaha solo per citarne alcuni.

La creatività e l’ingegno nella realizzazione delle campagne pubblicitarie gli hanno permesso a di ricevere numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali: una carriera costellata di successi, iniziati già nel 2009 quando Davide ha rappresentato l’Italia a Cannes in quanto vincitore della Young Lions Competition. Dal 2014 è inoltre docente di Advertising alla Accademia di Comunicazione e alla NABA – Nuova Accademia delle Belle Arti.

Andrea De Micheli, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group lo definisce un professionista brillante con capacità nel mondo digitale grandiose.

Nel suo ruolo in Casta Diva afferma di voler sfruttare al meglio le sue potenzialità con lo sguardo aperto non solo all’Italia, ma a tutto il mondo grazie alla squadra internazionale di professionisti che fanno parte del Gruppo e alla rete della città.