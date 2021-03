Poste Italiane, arriva il francobollo dedicato alla Girolamo Luxardo S.p.A.

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Girolamo Luxardo S.p.A., nel bicentenario della fondazione relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce una cartolina d’epoca, conservata presso l’Istituto Regionale per la cultura Istriano-Fiumano-Dalmata di Trieste, realizzata intorno al 1930, raffigurante una donna con la classica bottiglia impagliata di maraschino, che caratterizza l’azienda sin dal 1821, con a fianco un bicchiere su cui si staglia, in alto, il logo della Luxardo. Completano il francobollo la leggenda “LUXARDO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Torreglia (PD). Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.