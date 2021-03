Giuseppe Sacco nominato Head of Technology Integrator di DigiTouch

Digitouch, società italiana operante nel mercato della digital transformation attiva nel supporto alle aziende e nella realizzazione di progetti di trasformazione digitale e tecnologica, ha comunicato la nomina del manager Giuseppe Sacco, nominato in qualità di Head of Technology Integrator. Si occuperà di dirigere il Gruppo nella strutturazione di una nuova offerta tecnologica integrata

Sacco, tra i vari obiettivi preposti, avrà quello di guidare il Gruppo nella strutturazione di una offerta tecnologica integrata, che produrrà sinergie tra le varie competenze già esistenti tra le svariate unit tecnologiche del Gruppo e le ottimizzerà ulteriormente, incrementando il valore aggiunto portato ai clienti. Si tiene presente, inoltre, che il Gruppo DigiTouch, può vantare su tre diverse unit con forti specializzazioni verticali in contesto tecnologico tra



cui Purple Ocean, Meware e Nextmove. Oltre all’inserimento del manager Sacco, si comunica l’arrivo di Francesco Di Norcia in qualità di Managing Director di Performedia.

Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo Digitouch ha dichiarato:



“La richiesta di partner con forti competenze in ambito tecnologico è sempre maggiore da parte del mercato, che preferisce esternalizzare servizi che richiederebbero un effort troppo grande di sviluppo interno e di aggiornamento. Le tecnologie evolvono a ritmi incalzanti ed è fondamentale tenersi aggiornati, investire sull’innovazione e saper integrare differenti soluzioni tecnologiche per ottenere grandi benefici a livello di business, è quello che facciamo nel nostro Gruppo. L’ingresso di Sacco si inserisce nel progressivo processo di rafforzamento del management team che è finalizzato a contribuire in modo significativo al raggiungimento degli ambiziosi piani e obiettivi del nostro Gruppo”.

Il manager Sacco vanta di un’esperienza di oltre vent’anni in Accenture, dove ha acquisito la sua professionalità nell’ambito della practice Consulting & System Integration, rivestendo svariati ruoli e potenziando una solide competence nel coordinamento di progetti IT complessi. Durante la sua carriera lavorativa ha avuo modo di incrementare le sue expertise in aree tra cui Data & Analytics Platform, la Digital Transformation ed il Cloud. Ha coltivato altresì esperienze in grandi programmi di System Integration, IT Outsourching e IT Strategy con particolare focus in ambito Telco e Media.

Giuseppe Sacco, neo Head of Technology Integrator del Gruppo ha affermato:

“Sono lieto di entrare in una realtà che crede fortemente nell’innovazione tecnologica e nell’importanza che la tecnologia riveste nel creare un vantaggio competitivo per le Aziende. Porto nel Gruppo l’esperienza che ho maturato in ambito IT Consulting & Technology in realtà internazionali come Accenture. Diversi sono gli obiettivi sui quali lavorerò nel ruolo di Head of Technology Integrator e tra questi la definizione di una offerta tecnologica integrata di Gruppo, in linea con il dinamismo del mondo digitale”.