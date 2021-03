Morto Johnny Dumfries, ex pilota di F1

È morto a 62 anni Johnny Dumfries, ex pilota di F1, compagno di squadra di Ayrton Senna alla Lotus nel 1986, dopo una breve malattia. Vero nome John Colum Crichton-Stuart, settimo marchese di Bute, prima del 1993 conosciuto con il titolo di cortesia di Conte di Dumfries e quindi comunemente noto come Johnny Dumfries, era nato a Rothesay, Isola di Bute in Scozia, il 26 aprile 1958. Nato nella famiglia aristocratica, erede del marchese di Bute, rinuncio’ ad una formazione culturale costosa per la sua passione nei confronti delle corse. Nel 1986 ebbe l’occasione di debuttare in Formula 1 con il Team Lotus, come compagno di squadra di Ayrton Senna, dopo che questi aveva posto il veto per l’assunzione di Derek Warwick. Ottenne pero’ appena 3 punti, e venne rimpiazzato da Satoru Nakajima a fine stagione.