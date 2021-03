Frank Mayer nominato amministratore delegato di E.On Italia

Il manager tedesco, precedentemente Senior Vice President B2C & e-mobility Global del Gruppo energetico, acquisirà la mansione di a.d con decorrenza a partire dal 1° aprile.

42 anni, tedesco, sei lingue parlate e un dottorato in Fisica, Mayer ha lavorato attivamente per Boston Consulting Group e Vodafone e andrà ora a sostituire il manager Péter Ilyés, che a sua volta, andrà ad acquisire la direzione dei business Global B2C / Future Energy Home & E-mobility in E.On Solutions.

E.On Italia, distaccamento italiano del Gruppo energetico leader a livello internazionale con oltre 75 mila dipendenti nel mondo, ha



comunicato questo rilevante avvicendamento e Meyer, con il suo bagaglio di esperienze, risulta essere la figura ideale a ricoprire questo ruolo. In E.On, Meyer si è occupato finora a livello globale l’incremento dell’innovazione e di nuove aree di business. Già dal 2016, gli è stato assegnato di ideare e sviluppare la divisione del Gruppo E.On dedita alla fornitura di soluzioni energetiche innovative per la casa (Future Energy Home).

Frank Mayer ha commentato:

“Non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura in Italia, dove mi aspetta una squadra che ha raggiunto risultati importanti e ha realizzato iniziative davvero all’avanguardia, sia nell’ambito delle soluzioni per i clienti, sia per quanto riguarda il contributo alla diffusione di una cultura dell’efficienza energetica e della riduzione degli sprechi. Il mercato italiano ha grandi potenzialità e il Gruppo E.On è impegnato a cogliere tutte le opportunità per supportare la crescita del business nel Paese. Nel nuovo ruolo metterò a disposizione la mia esperienza internazionale e le competenze acquisite nel Gruppo affinché E.O possa continuare ad essere un partner energetico per i propri clienti e soprattutto dare un forte contributo alla transizione energetica dell’Italia”.