Avis Budget Group, Rita Rossi è la nuova general manager per l’Italia

Avis Budget Group, società madre americana di Avis Car Rental, Budget Car Rental, Budget Truck Rental e Zipcar e attiva nel servizio automobilistico di autonoleggio, ha annunciato la nomina della manager Rita Rossi, per l’incarico di General manager del Gruppo per l’Italia. L’assegnazione della nuova mansione segna il coronamento del suo processo di crescita all’interno dell’azienda, nel comparto di un processo di rinnovamento nel leadership team della Southern Europe di Avis Budget Group.

Prima donna a rivestire in Italia tale ruolo, Rossi ha ricoperto in passato svariati incarichi tra i quali quello di direttore operativo, direttore delle risorse umane e dell’integrazione del brand Maggiore e direttore sviluppo strategico. Di recente, la manager è stata inoltre designata del ruolo di direttore veicoli commerciali, coordinando l’integrazione di due grandi brand del calibro di AmicoBlu e Morini Rent. La manager italiana risponderà direttamente al Managing Director Southern Europe Avis Budget Group, Gianluca Testa e proseguirà nella gestione del business connessa ai veicoli commerciali e l’integrazione dei brand AmicoBlu e Morini.



La decorrenza del nuovo incarico di Rita Rossi è iniziata ufficialmente il 17 marzo, con lo scopo di incrementare ulteriormente la leadership del Gruppo sul mercato italiano.

Rita Rossi, neo General Manager per l’Italia di Avis Budget Group:

“Sono molto orgogliosa di continuare il mio percorso all’interno di un gruppo caratterizzato da una spiccata attenzione alle persone, dai dipendenti ai clienti. Lavorerò sin da subito con entusiasmo, col supporto di un team di grande valore per consolidare la nostra posizione di leadership nel mercato delle soluzioni di mobilità in un momento particolarmente sfidante per l’intera industry. Sono certa che con la nostra passione, resilienza e il nostro approccio propositivo al futuro della mobilità saremo in grado di fornire risposte sempre più puntuali alle esigenze dei nostri clienti”.

Gianluca Testa, managing director Southern Europe Avis Budget Group ha commentato:

“Rita è un leader entusiasta e motivata in cui riponiamo la massima fiducia per rafforzare la nostra posizione come azienda leader in Italia nella fornitura di soluzioni di mobilità. Ha già ottenuto grandi risultati in una serie di ruoli di leadership operativa e funzionale, gestendo la fusione di Maggiore dopo l’acquisizione, e andando sempre oltre nell’allineare e integrare le due aziende. Sono lieto che Rita abbia accettato di continuare con questi impegni e di accettare le nuove sfide e responsabilità che il nuovo ruolo le presenterà”.