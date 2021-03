Il gruppo This is Ideal annuncia il nuovo Ceo di Sala Giochi: Riccardo Giacobini.

Con lo scopo di arricchire la sua struttura il gruppo This is Ideal accoglie Riccardo Giacobini come Ceo di Sala Giochi.

È Entrato nel Gruppo nel 2017, ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente all’interno di Ideal ed in due anni è arrivato a gestire una Business Unit con il ruolo di Managing Director. Alla fine del 2019 Giacobini ha aggiunto alla sua responsabilità in Ideal la guida della cdp Sala Giochi, che nel 2020 ha conseguito risultati molto positivi, si legge nella nota. Vanta un’esperienza trasversale nei diversi ambienti della comunicazione e un’esperienza eterogenea con molti clienti in diversi settori, con una Laurea in Scienze della Comunicazione e un Master in Comunicazione e Marketing dei Beni di Lusso.

Stefano Capraro, Ceo di This is Ideal parla di Riccardo come una risorsa professionale ambiziosa e perfezionista in linea con i valori dell’azienda e lo definisce uno spirito positivo.

Il 2021 mette in luce svariati progetti di Sala Giochi, che negli ultimi mesi ha prodotto spot televisivi per Reale Mutua, Bioscalin, Bosca, contenuti digitali per Lagostina, Red Bull, Jeep, Saipem e progetti di branded content come “Humans 1821” per Zonin.