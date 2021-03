Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Adriano Celentano

Dà un importante sostegno a Fabrizio Corona. «Hai fatto tante stronzate nella vita» ma «con la scusa di sommare le tue colossali cazzate» i giudici «ti hanno dato 14 anni di prigione. E qui, secondo me, sta la grande ingiustizia della giustizia italiana», scrive. E lo esorta a riflettere sulla madre: «Sono rimasto colpito nel vedere il dolore e la sua disperazione».

Mina

Mina Anna Maria Mazzini, un mito per milioni di fan: per la voce splendida, il carisma in televisione. E anche per l’addio, singolare e inatteso, alle esibizioni in pubblico. Per 43 anni è rimasto misterioso il motivo del suo ritiro! Ora emerge la verità: fu colpita da una broncopolmonite virale (rivelazioni della Stampa). Però… come mai non ne ha parlato per quasi mezzo secolo?

New Zeland

Ha conquistato 36a dell’America’s Cup: Luna Rossa si è arresa, cedendola edizione serie per 7-3. Peter Burling (nella foto) ha commentato: «Una vittoria eccezionale e surreale». Peccato per gli italiani. Luna Rossa comunque ha spaventato il defender, capace di prendersi la Coppa con cinque successi di fila, dopo essersi trovato in svantaggio.

Gian Piero Gasperini

Eliminato anche lui, con l’Atalanta, dalla Champions League: sconfitto, in casa e in Spagna, dal Real Madrid. Il Real è di qualità tecnica superiore e lo ha dimostrato. Gasper ha dato alla sua squadra un valore internazionale. Si potrà dare sempre di più? Impossibile, più che difficile. E qualche errore tattico a Madrid è stato commesso…

Elisabetta Sgarbi

La fondatrice e direttore della Nave di Teseo ha tirato fuori gli artigli per il trattamento subito dagli Extraliscio e Davide Toffolo da parte di Mara Venier a Domenica in. Erano ospiti tutti i cantanti big in gara. Ha detto, come produttore e autrice della canzone: «Invitano, li fanno fermare a Sanremo, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola. Senza scuse».

Andrea Di Carlo

Ha lasciato Arisa. Le nozze erano previste a Roma per il 2 settembre. «Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello». Motivi futili. Sufficienti però per riprendersi l’anello «importante».