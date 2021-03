Supermercati Vivo, salgono a 300 i punti vendita affiliati

Continua la crescita dei Supermercati Vivo, ampliando la rete degli affiliati nel Lazio, con 7 punti vendita in più solo negli ultimi 2 mesi. Sale così a 64 il numero degli affiliati del marchio di proprietà del consorzio C3, gestito per il centro Italia da Maggiorino Maiorana Spa, storico operatore specializzato nella grande distribuzione, proprietario di quattro cash&carry e un centro distribuzione con quattro piattaforme per carne, pesce, ortofrutta e surgelati. Diventano così oltre 300 i punti vendita in Italia che hanno aderito al marchio Supermercati Vivo.

«La campagna di affiliazione, avviata nel secondo semestre 2020, continua ad avere un ottimo riscontro», afferma Maggiorino Maiorana, fondatore e ceo di Maiorana Maggiorino Spa e presidente del Consorzio C3, «nei primi 2 mesi di quest’anno, l’insegna si è arricchita di altri nuovi 6 punti vendita, per un totale ad oggi di oltre 60 affiliati nel Lazio. Stiamo continuando a selezionare operatori motivati che condividono i nostri valori di qualità, servizio e convenienza. La buona risposta al modello di affiliazione proposto ci conferma che è quello più in sintonia con le esigenze dei nostri clienti». Tutto questo grazie a una strategia che permette «agli operatori di settore che vogliono crescere un’insegna in pieno sviluppo, mantenendo una parte di autonomia, offriamo tutto il supporto necessario per avviare, gestire e promuovere il punto vendita. Dall’ampio assortimento di prodotti tra cui i freschi, freschissimi, selezionati con cura e tracciati in sicurezza per garantirne la qualità, fino alle offerte dedicate e alla promozione pubblicitaria con volantini periodici, le pagine sui quotidiani locali, i canali web e social e la radio in store per i punti vendita Vivo».

Pierre de Nolac, ItaliaOggi