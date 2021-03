Evolution People comunica l’entrata di Roberto Cirtoli in qualità di General Manager

Evolution People, agenzia indipendente di Digital Marketing attiva in media content, design, technology, seo e data analysis, comunica la nomina di Roberto Cirtoli in qualità di nuovo General Manager dando il via libera ad una nuova fase del suo processo di incremento sul mercato

Cirtoli, in seguito al conseguimento dei suoi studi in Economia (Marketing) può godere di un’imponente esperienza alle spalle in aziende di un certo tipo, del calibro di Pirelli e Valtur e in agenzie del settore digital tra cui intarget e DigiTouch in ruoli di crescente importanza. Il suo ingresso in azienda ha un doppio obiettivo: creare una nuova area Sales & Marketing e di coordinare e far accrescere le business unit già presenti. Gestirà una squadra di oltre 40 persone in grande espansione.

Roberto Cirtoli, neo General Manager di Evolution People:



“Colgo con grande entusiasmo questa nuova sfida professionale entrando a far parte di una realtà giovane e dinamica che ha molta voglia di accrescere ed affermarsi in maniera definitiva sul mercato del Digital Marketing. Sono certo che porterò valore e darò il mio contributo alla crescita del business dell’agenzia”.

Enzo Ciavaglioni, Fondatore e Presidente Esecutivo di Evolution People:

“Con l’arrivo di Roberto, Evolution People dà il via ad una nuova fase del suo percorso puntando al consolidamento ed allo sviluppo della sua presenza sul mercato e compiendo un ulteriore passo verso la crescita manageriale della struttura”.