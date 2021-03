Torna Sigep in versione online

Si è aperta ieri mattina la 42/a edizione del Sigep, la kermesse internazionale che la Fiera di Rimini dedica alla gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e al caffè. Un appuntamento speciale, organizzato esclusivamente online causa Covid, che ha registrato 1.048 utenti unici connessi per l’opening. “Una bussola di qualità e visione per il mercato del foodservice dolce – recita una nota – che si articola tra gli stand digitali dei 250 espositori e gli oltre 200 eventi organizzati da Italian Exhibition Group e dalle aziende nei due format Vision Plaza e Sigep Lab. Il primo passo per ritrovarsi poi tutti in presenza nel gennaio 2022 a Rimini”. “Siamo qui in formato digitale oggi – ha ricordato Lorenzo Cagnoni, Presidente di Italian Exhibition Group – perché non possiamo fare diversamente e non vogliamo abdicare al nostro impegno strategico a favore delle imprese, in un periodo complesso come quello attuale. La rotta verso cui navighiamo – ha spiegato – è quella delle fiere in presenza e Sigep Exp è concepito per essere un punto di riferimento in questa fase transitoria. E i numeri ci danno ragione: 2.000 i business meeting già fissati nelle agende dei buyer internazionali di oltre 60 Paesi. Dobbiamo attraversare un ponte, verso gli obiettivi di ripresa e sviluppo che stanno davanti a noi”.