Borio Mangiarotti: Marco Stella è il nuovo Presidente del CdA

Borio Mangiarotti S.p.A, omonima società milanese di costruzione e incremento immobiliare, ha comunicato la nomina di Marco Stella come successore di Giovanni Maria Paviera nelle vesti di Presidente del CdA della società. L’entrata nel Consiglio di Amministrazione di Borio Mangiarotti ha una valenza strategica nel conseguimento di futuri scopi per la storica impresa milanese, al fine di ingrandire la società per i prossimi anni.

Stella ha iniziato ad intraprendere il suo percorso professionale all’interno di svariate Banche internazionali, sia in Italia che all’estero, arrivando ad acquisire ruoli di un certo calibro nei settori Corporate e Investement Banking del calibro di Bank of America, Paribas, Deutsche Bank e Lazard.