Aumentano i rapporti commerciali tra Italia e Messico

Crescono i rapporti commerciali fra Italia e Messico e gli investimenti che dal nostro Paese si sviluppano in quello centro americano. Sul primo fronte, fra gennaio e novembre 2020, nonostante la pandemia da Covid-19 il commercio italo-messicano è stato pari a 5.475 milioni di dollari, mentre nel 2019, secondo i dati del ministero dell’Economia messicano, l’Italia è diventata il quinto paese per investimenti, arrivando a generare il il 4,5% del volume totale di investimento estero. Anche per questo lo studio legale internazionale Hogan Lovells, ha annunciato giorni fa un progetto Italia-Messico che nasce con l’obiettivo di rafforzare, grazie all’iniziativa congiunta degli uffici Hogan Lovells in Italia e in Messico (Roma, Milano, Città del Messico e Monterrey) la relazione con le aziende italiane presenti in Messico e le aziende messicane che operano in Italia e, più in generale, nei Paesi dell’Unione Europea. “L’obiettivo del “Desk Italia-Messico” è quello di rispondere a tutte le diverse esigenze riscontrate in ambito legale da quelle aziende che hanno un interesse ad investire nel mercato italiano e in quello messicano, grazie alla profonda conoscenza della normativa locale ed internazionale, del business mind di entrambi i Paesi, nonché del potenziale e delle sfide che attendono i diversi settori economici”, ha commentato Leah Dunlop di Hogan Lovells. “Italia e Messico sono paesi affini con rapporti economici, commerciali e di investimento particolarmente intensi. Nuovo Accordo UE-Messico, NAFTA 2, incentivi finanziari e parchi industriali: c’è un grande potenziale ancora da sfruttare. Sono certo che il nuovo Desk Italia-Messico di Hogan Lovells giocherà un ruolo importante, accanto alle istituzioni, per guidare le aziende in nuovi mercati e intensificare ancora di più le relazioni economiche bilaterali”, ha aggiunto Luigi De Chiara, ambasciatore dell’Italia in Messico. Attualmente le aziende con capitale italiano presenti in Messico sono circa 1800, delle quali almeno 300 hanno a disposizione uno stabilimento produttivo, una filiale o un ufficio di rappresentanza commerciale nel Paese.