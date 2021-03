Fondazione Accademia Teatro alla Scala, Giuseppe Vita nominato presidente

Nuovo Consiglio d’Amministrazione per la Fondazione Accademia Teatro alla Scala, con la nomina di Giuseppe Vita, nella foto, come nuovo Presidente e Diana Bracco Vice-Presidente. Il suo predecessore fu l’ex sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano Alexander Pereira, che scegliendo il doppio incarico diede vita a un’eccezione nella storia della Fondazione, in quanto i due ruoli, sovrintendente della Scala e presidente dell’Accademia erano sempre stati separati. E oggi tornano a esserlo. Nel board siedono esponenti del mondo dell’impresa, della formazione e della cultura italiana: oltre al Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer, Antonella Carù, Giuseppe Faina, Pietro Fioruzzi, Stefano Lucchini, Victor Massiah, Bruno Pavesi, Simona Scaccabarozzi e Fabio Terragni.