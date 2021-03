TIM, depositata da Vivendi una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale

TIM (nella foto, l’a. d. Luigi Gubitosi) comunica che, in vista dell’Assemblea degli azionisti ordinari convocata per il giorno 31 marzo 2021 (unica convocazione), per deliberare – fra l’altro – sulla nomina del Collegio Sindacale della Società, è stata depositata in data odierna da Vivendi S.A. la seguente lista di candidati:

Sezione Sindaci effettivi

Angelo Rocco BONISSONI nato a Bollate (MI) il 13 aprile 1959 Francesca DI DONATO nata a Napoli il 2 aprile 1973 Massimo GAMBINI nato a Bologna il 3 novembre 1957 Giulia DE MARTINO nata a Roma il 2 giugno 1978 Francesco SCHIAVONE PANNI nato a Roma il 16 aprile 1954

Sezione Sindaci supplenti

Franco Maurizio LAGRO nato a Torino il 28 gennaio 1958 Ilaria Antonella BELLUCO nata a Noventa Vicentina (VI) il 25 luglio 1983

Il candidato indicato per primo nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi viene proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo, qualora la lista dovesse qualificarsi come “lista di minoranza”. Con riferimento alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale, Vivendi S.A. propone (i) un compenso di Euro 135.000,00 annui lordi per il Presidente e di Euro 95.000.00 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo nonché (ii) un compenso aggiuntivo di Euro 15.000,00 annui lordi per il Sindaco effettivo che sarà chiamato a far parte dell’organismo di vigilanza della Società in conformità al modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Nei prossimi giorni, le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dalla normativa applicabile saranno messe a disposizione secondo le modalità indicate nell’avviso di pubblicazione dell’Assemblea .