Lse tratta per cessione Borsa Italiana

Operazione entro fine anno o inizio 2021

Lse, in occasione della presentazione dei conti trimestrali, “conferma di aver avviato discussioni esplorative che potrebbero tradursi in una vendita della quota in MTS o potenzialmente nel gruppo Borsa Italiana nel suo insieme”. Lse prevede di completare la transazione, che si lega al via libera chiesto all’Antitrust europeo per l’acquisizione di Refinitiv (l’ex divisione dati di Thomson-Reuters), entro la fine dell’anno o all’inizio del 2021″ “Stiamo facendo buoni progressi sull’operazione” ha commentato il ceo David Schwimmer. La Commissione europea ha avviato a giugno un’indagine approfondita (Fase 2) temendo che l’acquisizione proposta possa ridurre la concorrenza. La notifica dell’operazione è stata inviata il 13 maggio scorso, il 22 giugno l’Antitrust europeo ha comunicato di voler andare alla Fase 2 per approfondire il dossier e dal 13 luglio, si legge sul sito della Commissione, la deadline prevista per una decisione è stata sospesa.

Ansa