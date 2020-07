Banca Desio, utile a 9,6 milioni

Banco Desio (nella foto, l’a. d. Alessandro Decio) ha chiuso il primo semestre con un utile pari a 9,6 milioni di euro, in calo del 60,2% su base annua; tiene il margine d’interesse, che cala del 2,1% a 104,7 milioni. Alla fine del semestre gli impieghi sono pari a circa 9,6 miliardi di euro, in ripresa nel secondo trimestre per effetto delle nuove erogazioni alle imprese; nel periodo sono state perfezionate dall’istituto quasi 24mila richieste di moratoria Covid-19 per oltre 2,9 miliardi di euro e sono state deliberate circa 14mila richieste di liquidità alle imprese per 1,2 miliardi di euro.