Vi segnaliamo l’arrivo del nuovo spot TIM. Anche stavolta lo spot ci stupisce per l’incredibile qualità, frutto del genio di Luca Josi, direttore brand strategy, media e multimedia entertainment di TIM. In un minuto si racconta la storia del telefono in italia, dai tempi dei mitici gettoni fino ad un magico futuro tutto da scoprire, con il 5G. Guardatelo, vi emozionerà: è una piccola opera d’arte pubblicitaria.