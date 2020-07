Bce e discussione sul Recovery fund: la calda agenda sul fronte europeo

Agenda dei mercati. Il pacchetto di aiuti da 750 miliardi al centro del vertice del 17 e 18 luglio. Importanti dati in arrivo anche dall’Istat, con vendite al dettaglio, prezzi e ordinativi dell’industria

Se il fronte interno alla maggioranza è caldissimo per il dossier Autostrade, che dovrebbe venire a maturazione con il Consiglio dei ministri di martedì, non è meno ribollente la partita che si gioca in Europa. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è impegnato venerdì e sabato nel consiglio europeo straordinario convocato per discutere il pacchetto di aiuti Ue.



Già lunedì il capo del Governo incontrerà a Berlino la cancelliera Angela Merkel per discutere la posizione italiana e non è escluso che giovedì possa avere un faccia a faccia con il presidente francese, Emmanuel Macron.

Sullo stesso tema potrebbe far sentire la propria voce anche la Bce, che giovedì riunirà il proprio comitato direttivo. La presidente Christine Lagarde ha già preannunciato che non sono attese novità nè sul fronte dei tassi nè su quello delle misure di allentamento monetario. Ma la conferenza stampa che seguirà la riunione potrebbe essere sfruttata per lanciare un nuovo appello all’Europa affinchè metta da parte gli egoismi e si sforzi di trovare una posizione unitaria sugli strumenti per il rilancio dell’economia.

Sotto il profilo macroeconomico, l’Istat diffonderà, nell’arco della settimana, i dati su commercio al dettaglio, inflazione, ordini e fatturato dell’industria, permessi di costruzione e bilancia commerciale. Mentre un check sullo stato di salute dell’industria automobilistica, tra le più colpite dalla crisi scatenata dal coronavirus, arriverà giovedì con i dati Acea sulle immatricolazioni a giugno.

A livello internazionale, invece, i mercati attendono soprattutto i numeri sul Pil cinese e quello britannico, l’indice Zew sulla fiducia in Germania, i dati delle vendite al dettaglio e i sussidi di disoccupazione negli Usa. Senza dimenticare l’appuntamento con il Beige Book della Fed mercoledì. In settimana, infine, dovrebbe diventare legge il Dl Rilancio, atteso in seconda lettura al Senato. I termini per la conversione scadono sabato 18 luglio e tutto lascia pensare che il via libera arriverà con un nuovo voto di fiducia senza modifiche rispetto al testo che ha avuto il via libera della Camera.

LUNEDI’ 13 LUGLIO

– Bankitalia: Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita”.

– Confindustria: webinar “Le politiche del lavoro alla prova del dopo emergenza” con il vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali, Maurizio Stirpe.

– Lavoro: prima riunione commissione riforma ammortizzatori.

– Dl rilancio: esame in commissione Bilancio al Senato.

MARTEDI’ 14 LUGLIO

– Autostrade: possibile cdm

– Titoli Stato: asta Btp fino a 10 mld

– Dl Rilancio: esame in commissione Bilancio al Senato – Consob: audizione del presidente, Paolo Savona, in commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

– Nomisma: evento in diretta streaming “Innovazione e Salute: valore, sostenibilità e qualità della cura”. Prevista la partecipazione del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e del viceministro dell’Economia, Antonio Misiani.

– Agenzia Demanio: workshop “L’impiego delle tecnologie spaziali e digitali per la valorizzazione del patrimonio pubblico”.

Partecipano, tra gli altri, il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.

– Pensioni: dibattito online “Il pensionamento tra flessibilità e sostenibilitaà” organizzato dalla direzione centrale studi e ricerche dell’Inps, con il presidente dell’istituto, Pasquale Tridico.

– Forum Liguria 2022: partecipano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Giuseppe Bono ad Fincantieri, Giuseppe Marino ad Ansaldo Energia, Giovanni Murano presidente Esso Italiana, Alessandro Profumo ad Leonardo, Agostino Santoni ad Cisco Italia e Pietro Salini ad Webuild.

Petrolio: rapporto mensile dell’Opec.

– Gb: Pil trimestrale.

– Gb: produzione industriale e bilancia commerciale a maggio.

– Germania: indice Zew a luglio.

– Germania: inflazione a giugno.

– Usa: inflazione a giugno.

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

– Digitale: presentazione del Libro Bianco sull’Economia Digitale. Annunciata la partecipazione del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

– Istat: inflazione a giugno.

– Istat: permessi di costruire IV trimestre 2019.

– Dl Rilancio: esame in Aula al Senato.

– Bankitalia: dati su debito e fabbisogno.

– Inps: osservatorio sul reddito di cittadinanza a giugno.

– Arera: webinar “Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19.

– Luiss: webinar Associazione Laureati con Marco Buti, capo di gabinetto del commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni.

– Confindustria digitale: webinar “Leadership e gestione remota nella nuova impresa digitale”.

– Gb: inflazione a giugno.

– Usa: produzione industriale a giugno.

– Usa: scorte petrolio.

– Usa: pubblicazione del Beige Book della Fed.

– Giappone: rapporto sulle prospettive economiche della banca centrale.

GIOVEDI’ 16 LUGLIO

– Istat: commercio estero e prezzi all’import a maggio.

– Istat: produzione nelle costruzioni a maggio.

– Bce: riunione consiglio direttivo e conferenza stampa della presidente, Christine Lagarde.

– Uif: audizione del direttore Claudio Clemente in commissione Antimafia.

– Aeroporto Bergamo: celebrazione 50esimo anniversario Orio al Serio con la minsitra dei Trasporti, Paola De Micheli.

– Auto: dati Acea su immatricolazioni in Europa.

– Gb: disoccupazione a maggio.

– Francia: inflazione a giugno.

– Usa: sussidi di disoccupazione settimanali.

– Usa: vendite al dettaglio a giugno.

– Cina: Pil II trimestre.

– Cina: produzione industriale a giugno.

– Cina: vendite al dettaglio a giugno.

VENERDI’ 17 LUGLIO

– Ue: consiglio europeo straordinario (i lavori terminano sabato).

– Istat: ordini e fatturato dell’industria a maggio.

– Gb: vendite al dettaglio a giugno.

– Usa: nuovi permessi di costruzione a giugno.



