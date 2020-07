Pierluigi Diaco lascia i social. Bravo!

(di Tiziano Rapanà) Pierluigi Diaco lascia i social. Non tutti: resta su twitter. Ma almeno un passo importante lo ha compiuto. Sono quattro righe, nulla di particolare, ma ci tengo a dirvi la mia sulla vicenda. Il giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, autore, saggista, ha deciso di mollare quasi interamente il mondo dei social per sfuggire da questa dittatura, che avvelena la comunicazione umana. Caro Diaco, le faccio il mio benvenuto nel club degli “asociali digitali”. Ho solo WhatsApp e talvolta lo maledico pure. Non aggiungo altro. Mi attengo alle mie poche righe. Bravo Diaco!

tiziano.rp@gmail.com