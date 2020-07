Aeroviaggi, finanziamento da 12 mln da Unicredit con Garanzia Italia di Sace

Aeroviaggi ha definito con Unicredit un’operazione di finanziamento da 12 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate in poche ore da Sace (nella foto, il presidente Rodolfo Errore) nell’ambito del programma Garanzia Italia. All’attività di gestione alberghiera delle strutture immobiliari di proprietà (11 alberghi distribuiti in Sicilia e Sardegna) e di 2 strutture alberghiere in gestione nelle isole maggiori – per una capacità ricettiva totale al 31/12/2019 di oltre 3.200 camere e 9.000 posti letto – la società affianca quella core di tour operator specializzato nel turismo incoming integrato, che indirizza verso Sicilia e Sardegna nelle strutture di proprietà e in gestione, attività quest’ultima rivolta prevalentemente al mercato francese. Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione di finanziamento – strutturata con una durata di 72 mesi – saranno utilizzate in gran parte per fronteggiare l’incremento della necessità di circolante.