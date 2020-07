La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro Italia e Lussemburgo, che non hanno ancora formalmente adottato i loro programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e non li hanno comunicati all’Europa come invece previsto dalla direttiva Ue entro l’inizio di aprile 2019. “Nonostante diversi solleciti – si legge in una nota della Commissione – l’Italia e il Lussemburgo non hanno finora adempiuto”.

