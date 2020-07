Silvia Margheritti, head of communication, digital & events di EG Italia

Silvia Margheritti, è stata nominata head of communication, digital & events in EG Italia, azienda del gruppo Stada del segmento dei farmaci equivalenti e attiva in quello dei farmaci biosimilari, ospedalieri e Otc.

Margheritti nel suo nuovo incarico, riporterà direttamente a Salvatore Butti, managing director & general manager e si occuperà “di sviluppare e implementare una strategia di comunicazione interna ed esterna, cogliendo anche le opportunità e potenzialità offerte dalla digital transformation, in linea con la visione strategica del Gruppo, basata su valori guida, quali integrità, flessibilità, visione imprenditoriale e coesione”.

Ha avviato il suo percorso professionale nel settore farmaceutico nel 2007 in Amgen, nell’area oncologia, poi ha ricoperto ruoli nel settore marketing prima in Teva e successivamente in Pfizer, come head of trade marketing ha dato vita a un nuovo dipartimento in azienda.

Prima di approdare in EG Italia, è stata per 6 anni marketing and commercial offer senior manager in Teva, dirigendo team per lo sviluppo di strategie e iniziative di marketing a supporto di obiettivi di business sia per i farmaci equivalenti sia per i prodotti della linea “Self Care”.