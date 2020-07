Erika Mandraffino direttore Media Relations, Lapo Pistelli direttore Public affairs di Eni

Erika Mandraffino è stata nominata direttore Media Relations di Eni che riporterà direttamente all’ad Claudio Descalzi. Lapo Pistelli è stato nominato direttore Public affairs del gruppo.

Erika Mandraffino inizia la sua carriera professionale a Ludgate Communication, Brunswick Group e Barabino & Partners, per poi ritornare in Brunswick per cinque anni con il ruolo di direttore.

Entra in Eni nel 2006 e per quasi sei anni è a capo delle Financial and international Media relations e per altri due è senior vice president Media relations.

Dal 2013 al 2015 ricopre l’incarico di senior vice presidente Public affairs and Communication di Saipen, quindi ritorna in Eni dove diventa senior vice president global media relations and crisis communication. Madraffino dal 2018 è anche chairman di Versalis, società chimica del gruppo Eni.



Lapo Pistelli ex deputato con l’Ulivo dal 1996 al 2004, entra poi al Parlamento Europeo. Nel 2008 viene ancora eletto alla Camera nelle liste del Pd è nominato vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel 2015 lascia la politica ed entra in Eni come senior vice president – stakeholder relations and business development support e nel 2017 diventa direttore Relazioni internazionali.