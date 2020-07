CDP, con BPM e Unicredit a supporto di Siti

Cassa Depositi e Prestiti (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo), Banco BPM ed UniCredit supportano Siti b&T, primario operatore nella fornitura di tecnologia e di impianti completi, al servizio dell’industria ceramica. Al gruppo andranno risorse per 30 milioni di euro, suddiviso in due linee di credito con durata rispettivamente di 5 e 7 anni, e saranno dedicate alla continua espansione dimensionale che, infatti, ha acquisito recentemente quote di alcune società strategiche e necessarie per l’ottimizzazione della tecnologia per l’industria ceramica, e per raggiungere, ancora di più, l’eccellenza nel proprio settore. Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 2016, Siti B&T ha realizzato nel2019 un fatturato consolidato di 175 milioni di euro, di cui il 90% all’estero.