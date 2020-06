Utopia, Piero Tatafiore direttore comunicazione e sostenibilità

Piero Tatafiore è stato nominato direttore comunicazione e sostenibilità di Utopia, società di public, media & legal affairs, nel suo nuovo incarico affianca, il direttore media relations, Gaia De Scalzi.

Tatafiore, dopo quasi 15 anni tra Camera e Senato e un’ esperienza come portavoce nella commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, si è occupato per oltre 7 anni delle relazioni esterne del Gruppo Industriale Maccaferri, dedicandosi anche alla comunicazione finanziaria, di crisi e dei progetti di sostenibilità delle società partecipate, in particolare di Eridania, Manifatture Sigaro Toscano e Officine Maccaferri.

Tatafiore proseguirà a seguire la comunicazione del Gruppo Industriale Maccaferri all’interno di Utopia.

Giampiero Zurlo, fondatore e ad della società ha dichiatato :

“L’esperienza di Tatafiore, prima come portavoce istituzionale e poi come direttore della comunicazione di un grande gruppo industriale, ci consentirà di integrare sempre più i servizi professionali di relazioni istituzionali e comunicazione, continuando a innovare le attività di advocacy e di lobbying”.