A35 Brebemi: una storia di rilancio del territorio

Lo studio Agici sull’impatto dell’infrastruttura sul territorio

Il ruolo degli investimenti infrastrutturali come volano per l’economia è un tema centrale nel dibattito politico, e più che mai in un momento storico in cui è necessario rilanciare l’economia. La Infrastructure Unit di Agici, forte della sua esperienza decennale nell’analisi costi-benefici, ha studiato l’impatto di un’opera significativa come l’autostrada A35 Brebemi.



Lo Studio, che considera le ricadute sul territorio circostante a tutto il 2019, mette in luce i benefici per aspetti fondamentali del tessuto economico-sociale quali il mercato del lavoro, la riqualificazione di aree industriali, le entrate per le amministrazioni locali, oltre che sull’ambiente e la sicurezza stradale. La discussione sarà arricchita dalle testimonianze degli operatori che hanno investito in quest’area e dal punto di vista delle istituzioni regionali, attori fondamentali nel rilancio di un’area fino a pochi anni fa periferica nel contesto lombardo.