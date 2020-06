Banca Valdichiana, domani ci sarà l’assemblea senza la presenza fisica dei soci

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio 2019, si svolgerà martedì alle ore 17, nei locali della Sede Amministrativa di Montepulciano, presso l’auditorium di Via Mencattelli. A causa dell’emergenza sanitaria covid-19, l’Assemblea si svolgerà senza la presenza fisica dei Soci che, nelle scorse settimane, hanno comunque potuto esprimere i propri voti conferendo delega al Rappresentante Designato, avvocato Francesco Del Ciondolo. Questa modalità di svolgimento dell’Assemblea dei Soci riguarda tutte le Banche di credito cooperativo ed è una scelta operata a seguito delle direttive del Decreto legge del 17 marzo. “E’ un vero dispiacere – sottolinea il Presidente di Banca Valdichiana Fabio Tamagnini, nella foto, – non avere la possibilità quest’anno di incontrare di persona i nostri Soci, come sempre è accaduto nei nostri oltre 110 anni di storia, ma affrontare questo nemico invisibile che è il covid-2019 ha comportato una sfida enorme che la nostra Banca ha affrontato e affronta a viso aperto, con duttilità e pragmatismo”. Nel far fronte all’emergenza e alle conseguenze di questa pandemia del 21° secolo infatti, Banca Valdichiana ha messo in campo molte iniziative: dalle donazioni agli ospedali del proprio territorio nell’immediato, all’erogazione di finanziamenti a tassi agevolati (ad oggi 5-600 le richieste presentate) e, soprattutto alla rimodulazione delle rate dei mutui che ha riguardato già oltre 2000 pratiche. Nonostante l’impossibilità di partecipare fisicamente all’Assemblea, i Soci, che sono i proprietari e azionisti della Banca oltreché i principali destinatari di tutte le sue iniziative, hanno avuto la possibilità di esaminare il Bilancio 2019, ritirandolo fisicamente presso una delle 27 filiali presenti nel territorio di competenza compreso tra le province di Siena, Arezzo e Perugia, oppure consultandolo sul sito internet www.bancavaldichiana.it. Parte importante del Bilancio 2019 è rappresentato dal Bilancio Sociale che, con la descrizione delle attività di natura mutualistica e di sponsorizzazione svolte da Banca Valdichiana nello scorso anno a sostegno di moltissime associazioni del territorio, evidenzia la coerenza dell’attività della BCC con i valori fondanti del Credito cooperativo riportati nell’articolo 2 dello Statuto e con gli obiettivi di Sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030 dell’Onu. Un’identità valoriale e di mission confermata anche dopo il riassetto del Credito Cooperativo dello scorso anno, che ha portato nel caso di Banca Valdichiana all’ingresso nel Gruppo bancario Iccrea (terzo in Italia per sportelli e quarto per attivi), un gruppo il cui primo obiettivo è proprio quello di potenziare l’attività di servizio delle BCC nel proprio territorio, rafforzando al contempo la stabilità del sistema. “Siamo molto orgogliosi di questo Bilancio di coerenza – conclude Tamagnini – in quanto testimonia la volontà da parte del nostro Consiglio di Amministrazione di tornare al ruolo tipico del Credito cooperativo, con un lavoro continuo di confronto con le espressioni sociali, politiche ed economiche dell’area di competenza, allo scopo di perseguirne il bene comune, cercando di dare risposte il più possibile certe e tempestive”.