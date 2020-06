Milano, ultimo giorno di esposizione della mostra “Canova/Thorvaldsen”

Ultimo weekend per visitare la mostra “Canova/ Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna” alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala a Milano, che dall’apertura ha registrato un grande successo di pubblico nazionale e internazionale. Oggi è l’ultimo giorno di apertura dell’esposizione curata da Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca che propone il confronto, mai tentato prima, tra i due grandi protagonisti della scultura moderna: l’italiano Antonio Canova (1757-1822) e il danese Bertel Thorvaldsen (1770-1844), i due “classici moderni” in grado di trasformare l’idea stessa della scultura e la sua tecnica, creando opere immortali, diventate popolari e riprodotte in tutto il mondo. Con più di 160 opere, provenienti dal Museo Thorvaldsen di Copenaghen, il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e numerosi altri musei e collezioni italiani e stranieri, la mostra rappresenta un’occasione imperdibile per ammirare le più significative opere di Canova e Thorvaldsen per la prima volta insieme.

A causa delle norme anticontagio, le Gallerie d’Italia sono aperte dalle 11.00 alle 19.00 (ultimo accesso ore 17.30).

Gli ingressi sono contingentati e scaglionati ogni 15 minuti. È consigliata la prenotazione del biglietto.