Il Budget Media di Bavaria e 8.6 affidato a Starcom Italia

Starcom Italia, agenzia media guidata da Vita Piccinini è stata scelta dalla da Swinkels Family Brewers, filiale italiana del birrificio olandese , che commercializza i marchi Bavaria e 8.6, per la gestione del budget media.

L’inizio della collaborazione è nata con l’avvio campagna video per il lancio del nuovo formato in bottiglia di 8.6, curata per il mercato italiano da Gitto Battaglia 22.

Ha dichiarato Vita Piccinini, amministratore delegato di Starcom Italia: “Siamo molto orgogliosi della partnership avviata con Swinkels Family Brewers e di poter mettere a disposizione del nostro nuovo cliente la nostra expertise e conoscenza del mercato. L’ottima collaborazione nata con l’azienda ci ha permesso di comprenderne da subito gli obiettivi legati a questo lancio e di sviluppare un impianto strategico che garantisca al consumatore di vivere appieno un’esperienza di marca ingaggiante che possa convertirsi in risultati di business”.