La Milanesiana chiuderà gli eventi in Romagna

La 21esima edizione della Milanesiana, il festival di letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro, diritto ed economia, sbarca quest’anno in Romagna. La kermesse, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, partirà il 29 giugno da Milano per terminare il 6 di agosto ed è stata presentata stamani nella sede della regione Emilia-Romagna.

Quest’anno saranno coinvolti i comuni romagnoli di Gatteo a Mare, Santarcangelo di Romagna, Forlimpopoli e Cervia-Milano Marittima. Nell’estate post-pandemia, l’evento ricorderà inoltre alcuni grandi personaggi dell’Emilia-Romagna come Secondo Casadei, Federico Fellini, Tonino Guerra e Pellegrino Artusi. “L’arrivo in Romagna della Milanesiana è una novità importante e gradita”, ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. “Il 2020, così come il 2021 con Dante, doveva essere e in parte comunque sarà, per la nostra regione e per l’intero Paese, un anno di grandi eventi e celebrazioni all’insegna della cultura”.

“Oltre a Parma Capitale italiana della cultura, che si protrarrà fino a tutto il 2021”, ha aggiunto Corsini, “cadono quest’anno i centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra e il bicentenario di Pellegrino Artusi. Ora la Milanesiana ci consente di aggiungere un prezioso tassello al nostro cartellone”.