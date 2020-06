Come sorride Joe Biden, nessuno!

(di Mauro della Porta Raffo) Come sapeva vincere Franklin Delano Roosevelt (quattro volte candidato alla Casa Bianca e quattro volte vincente), nessuno.

Come sapevano perdere Henry Clay e William Jennings Bryan (in tre circostanze in corsa per White House e sempre sconfitti), nessuno.

Come ha saputo risorgere Richard Nixon (battuto da Vice Presidente in carica nel 1960 e da candidato al Governatorato della California nel 1962, vinse nel 1968), nessuno.

Come (ritenendo gli fosse dovuta la nomination ed essendogli stata negata) affossò il proprio partito Teddy Roosevelt nel 1912, nessuno.

Come sono rimasti delusi (erano andati a dormire convinti di avere vinto e si sono svegliati sconfitti il primo nel 1916 e il secondo nel 1948) Charles Evans Hughes e Thomas Dewey, nessuno.

Come abbiano sovvertito le previsioni e i sondaggi (che li davano non sconfitti ma demoliti) affermandosi Harry Truman e Donald Trump, nessuno.

Come gli sia riuscito di vincere tre votazioni di seguito quanto a voti popolari a livello nazionale e nel contempo perdere per Grandi Elettori quella di mezzo (governando quindi per due mandati non consecutivi) come Grover Cleveland, nessuno.

Come sia riuscito (non avendo alcuno raggiunto la maggioranza dei Grandi Elettori e arrivando secondo quanto al numero degli stessi conquistati) a John Quincy Adams di essere eletto dalla Camera dei Rappresentanti, nessuno.

Come abbia ricevuto per due volte (quelle nelle quali si candidò) il cento per cento dei voti dei Grandi Elettori come George Washington, nessuno.

Come sia stato costretto (entrando in politica e dato che la lingua che parlava in famiglia era l’olandese) a imparare l’inglese alla stregua di Martin Van Buren, nessuno.

Come sia arrivato in due consecutive occasioni alla Convention democratica con il maggior numero di Grandi Elettori (ovviamente non la maggioranza assoluta) e non abbia ottenuto la nomination al modo di William Gibbs McAdoo, nessuno.

Come Al Gore sia stato in grado (da Vice Presidente in carica alla ricerca della nomination) di vincere tutte le Primarie e ciascuno dei Caucus indetti dal suo partito per poi perdere l’elezione, nessuno.

Come abbia prevalso quanto a voto popolare (in un sistema che guarda agli Stati conquistati e non a tutto il Paese) nazionale di quasi tre milioni per risultare battuta al livello di Hillary Rodham Clinton, nessuna.

Come la stessa Clinton sia riuscita ad essere la sola ex First Lady e la sola donna arrivata alla nomination di uno dei due partiti egemoni per poi perdere, nessuna.

Come sia capace di sorridere restando immobile, sostanzialmente distaccato, apparendo insieme presente e assente Joe Biden, nessuno.