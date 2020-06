Ermanno Scervino, Sofia Ciucchi direttore generale

Ermanno Scervino ha reso nota la nomina di Sofia Ciucchi la direzione generale, sarà a diretto riporto del presidente e amministratore delegato Toni Scervino.

Ciucchi ha maturato la sua esperienza nel settore lusso e accessori, per vent’anni è stata al gruppo Ferragamo, fino ad assumere l’incarico di vice direttore generale, e negli ultimi tre anni è stata a capo del Il Bisonte.

Spiega la nota oltre alla nomina è stato annunciato la volontà di ristabilire le priorità strategiche e le linee di sviluppo per quanto riguarda il prodotto e i mercati. Spiega la nota che su questo sfondo è in fase di compimento la squadra commerciale e marketing, ponendo una particolare attenzione ai progetti e ai contenuti digitali.