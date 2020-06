Pirelli lancia una piattaforma web per il cambio dei pneumatici

Pirelli lancia una nuova piattaforma web grazie alla quale sarà possibile scegliere i pneumatici per la propria auto e i servizi desiderati, conoscere in anticipo il costo totale e prenotare l’appuntamento dal rivenditore preferito. Il servizio – informa una nota – viene svolto da Pirelli grazie alla propria rete Driver di gommisti specializzati sul territorio. La piattaforma è stata ora attivata in Italia, dopo le esperienze positive in Germania, Svizzera e Svezia; il sistema nel nostro Paese è stato testato da Pirelli nel corso del mese di aprile anche attraverso i “mistery shopper” che hanno attivato delle prenotazioni verificando l’intera catena del processo, fino all’appuntamento al negozio.

“Questo servizio associa l’immediatezza dei canali web, all’eccellenza dei negozi fisici delle nostre reti, quegli stessi negozi a cui gli automobilisti si sono sempre rivolti ma al quale ora accedono anche con modalità nuove” spiega Claudio Zanardo, nella foto, Ceo Pirelli Italia. “Attraverso questa nuova piattaforma, portiamo vantaggi chiari agli automobilisti ma anche alla nostra rete di negozi sul territorio: l’acquisto e il pagamento dei prodotti e servizi direttamente presso il punto vendita, il mantenimento del rapporto con il proprio gommista di fiducia e l’affidabilità dei prodotti generano anche nuove opportunità per gli imprenditori che hanno scelto Pirelli”.