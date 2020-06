Gimme5, Francesco Caio senior advisor

Francesco Caio è nominato senior advisor di Gimme5, l’innovativo salvadanaio digitale per la gestione del risparmio che permette di accedere agli investimenti, tramite app.

La società nasce nel 2013 da un’iniziativa di AcomeA Sgr.

Caio nel nuovo incarico si occuperà di partecipare alla crescita della piattaforma sul mercato italiano ed europeo, tramite le analisi delle migliori opportunità di sviluppo e valorizzazione.



Attualmente Francesco Caio ricopre il ruolo di presidente di Saipem. In passato ha consolidato la sua esperienza come ceo in diversi gruppi multinazionali nei settori industriali, delle telecomunicazioni e dei servizi, quali Omnitel, Olivetti, Merloni Eldo, Cable & Wireless, Avio e Poste Italiane.

Inoltre è stato consigliere del Governo inglese e di quello italiano su innovazione digitale e banda larga, fa parte dell’Advisory Board del Politecnico di Milano ed è consigliere indipendente di Bnl – Bnp e Guala Closures.



“Il risparmio gestito e, più in generale, tutti i servizi finanziari si trovano ad un punto di svolta: i clienti sono alla ricerca di prodotti semplici, accessibili in ogni momento con esperienze d’uso innovative, mentre gli intermediari hanno accelerato il proprio processo di innovazione per garantire la fruizione digitale di servizi a valore aggiunto. Gimme5 si pone alla frontiera, anche europea, di tale mutamento e siamo certi che Francesco potrà offrire un importante contributo ai nostri progetti di sviluppo”.

Ha commentato Giordano Martinelli, socio fondatore e vice presidente di AcomeA Sgr.

“La digitalizzazione dei servizi finanziari è in forte accelerazione ed è diventata elemento centrale di ogni offerta competitiva. In questo contesto sono rimasto molto colpito dalle potenzialità di sviluppo di Gimme5, sia nel segmento retail che wholesale. È una piattaforma che offre a individui e famiglie uno strumento per avvicinarsi al risparmio in modo consapevole, semplice e innovativo, e, allo stesso tempo, offre a banche ed intermediari finanziari un’efficace possibilità di arricchire rapidamente, in totale sicurezza e conformità alla normativa, la propria offerta di servizi di risparmio. Sono caratteristiche che hanno il potenziale per fare di Gimme5 uno dei punti di riferimento per l’industria del risparmio gestito in Italia e in Europa”. Ha dichiarato Francesco Caio.