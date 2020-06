RCS MediaGroup, Raimondo Zanaboni si dimette

Raimondo Zanaboni ha dato le dimissioni dal suo ruolo di Direttore Generale della divisione pubblicità del RCS MediaGroup, si legge in una nota che sono state determinate dalla decisione da parte del manager di percorrere un nuovo percorso professionale.

Zanaboni era entrato in RCS nel 2006 e dal 2014 aveva preso anche l’incarico di AD di RCS Sport (di cui è stato Presidente dal 2013).

E’ stato da settembre 2004 al settembre 2006 Direttore Generale Consumer Magazines di Edizioni Condé Nast S.p.A., di cui è stato membro del Consiglio di Amministrazione.

Ha lavorato dal 1993 al 2004 presso la A. Manzoni & C. S.p.A., assumendo diversi incarichi fino a diventare a quello di Direttore Business Unit Stampa Nazionale nel 2000. In passato ha lavorato in Mondadori Pubblicità, Publitalia e Leonardo Periodici.

Uberto Fornara proseguirà con l’attività di sovrintendenza della divisione pubblicità di RCS nell’ambito delle deleghe già conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Urbano Cairo a nome di tutto il Gruppo, ha ringraziato Raimondo Zanaboni per il lavoro che, con dedizione e professionalità, ha dato all’ attività della società in questi anni di lavoro.