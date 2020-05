Nasce “GirlsRestart”, network dedicato a sostegno donne

Nasce “GirlsRestart”, una community spontanea e a leadership diffusa di circa 500 donne con profili ed esperienze diverse: donne CLevel, neo assunte, manager, coach, mamme, startupper ed imprenditrici, le donne di GirlsRestart sono accomunate da valori come la generosità che si manifesta donando il proprio tempo ed esperienze per unire le forze e per affrontare le nuove sfide, l’interdipendenza cross età e background per la fertilizzazione e l’arricchimento reciproco, il trasferimento delle competenze per il sostegno individuale e collettivo, l’imprenditorialità generativa di idee, spunti e ispirazioni per far crescere la community passo dopo passo per farsi promotrici della ripartenza. Più di 5.000 ore messe a disposizione fino ad ora dalle iscritte dedicate alla ripartenza. GirlsRestart è uno spazio aperto, libero, digitale per le donne che hanno voglia di fare rete, contribuire alla ripartenza e donare tempo ed esperienze per ispirare, accompagnare, rinnovare e sostenere altre donne affichè possano crescere, vincere le proprie sfide e realizzare i propri sogni lavorativi: giovani che vogliono affermarsi nel mondo del lavoro, donne con esperienza che devono reinventarsi o imprenditrici che devono affrontare le nuove sfide del new normal e molte altre. Nasce dall’intuizione di Barbara Cominelli, C Level con 25 anni di esperienza manageriale, InspiringFifty e Ambassador riconosciuta nell’ambito della digitalizzazione e promozione del talento femminile nel mondo del lavoro, che spiega: “Girl Restart è un network nato da una chat che in pochissime ore ha raggiunto centinaia di adesioni spontanee e ha generato moltissime idee. Lo spirito di GirlsRestart è proprio questo, mettere insieme le donne e il loro entusiasmo, favorendo il network e il sostegno reciproco per affrontare il new normal. Mai come adesso, nel (ri)costruire una nuova recuperata normalità c’è bisogno di fare rete e cooperare con talenti di rilievo e complementari”. Il primo appuntamento sarà una Live Interview a Melany Libraro, Responsabile Customer Experience Transformation in Poste Italiane (https://www.linkedin.com/in/melany-libraro-918138/) il 28 Maggio alle 19 nella sezione Stories del profilo Instagram di GirlsRestart.