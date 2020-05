Btp Italia, Carlo Messina commenta il successo del collocamento: “Confermata la forza del risparmio degli italiani”

“L’eccellente esito del collocamento del Btp Italia, con una considerevole sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e retail è la dimostrazione di quanto il debito italiano sia considerato sostenibile in un’ottica di medio e lungo periodo”. Lo ha dichiarato Carlo Messina, a.d. di Intesa Sanpaolo. “Allo stesso tempo – ha aggiunto – la forte domanda conferma l’elemento di forza rappresentato dal risparmio degli italiani. Quando si verificano le condizioni, il risparmio privato italiano manifesta interesse nei confronti del nostro debito pubblico, con l’effetto di stabilizzarlo ulteriormente e di migliorare le prospettive

generali della nostra economia. Tanto più in un contesto che può godere di maggiore fiducia nell’evoluzione delle politiche europee come quello attuale; grazie ai programmi di sostegno

annunciati da parte di Consiglio Europeo e rafforzati dai recenti annunci di fondi destinati ai Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia”.