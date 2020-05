Domenico Arcuri: “Ringrazio Coop per la vendite delle mascherine a 0,50 euro”

“La vendita delle mascherine chirurgiche, ora anche a marchio Coop, al prezzo di 0,50 euro è una notizia assai positiva”. Lo ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri. “Desidero ringraziare davvero di cuore un’azienda che – ha sottolineato Arcuri – fin dall’inizio, insieme con Conad, Confcommercio e Federdistribuzione, ha sostenuto la nostra decisione di fissare un prezzo massimo per questi dispositivi – con l’obiettivo di mettere fine ad una inaccettabile speculazione – e di garantirli ai cittadini”. “Più in generale – ha proseguito Arcuri – l’accordo raggiunto con la grande distribuzione è un esempio concreto di come, anche durante un’emergenza, si possano attivare collaborazioni virtuose fra il pubblico e il privato e finalizzarle nell’interesse esclusivo dei cittadini, che hanno sempre più bisogno dei dispositivi di protezione individuale per affrontare l’emergenza”.