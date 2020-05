Minerva Pictures, Cosetta Lagani chief of scripted and documentary productions

Minerva Pictures ha annunciato l’arrivo di Cosetta Lagani come chief of scripted and documentary productions.



Cosetta Lagani ha maturato un’esperienza quindicennale nel settore del cinema, media e televisione in Sky Italia, dove ha ricoperto vari incarichi inizialmente nella direzione generale, poi nella direzione marketing e comunicazione, come responsabile del marketing e sviluppo clienti e a seguire del marketing dei contenuti, nel 2011 arriva a ricoprire il ruolo di direttore del canale Sky 3D e infine come direttore del Cinema d’Arte Sky. Nell’ultimo anno è statai vice president scripted and business development in Stand by Me.

Lagani ha ideato e realizzato film per il cinema dedicati all’arte e alla cultura per esportare il patrimonio italiano nel mercato internazionale. Ha ideato nel 2013 il primo film dedicato ai Musei Vaticani, poi con ‘Firenze e gli Uffizi’, vincitore del Nastro d’Argento, ‘Caravaggio, l’anima e il sangue’, vincitore del Globo d’Oro, ‘Michelangelo, Infinito’, candidato ai David di Donatello, vincitore del premio Moige.