Birra Peroni, Paolo Catapano head of off premise channel

Paolo Catapano è stato nominato head of off premise channel di Birra Peroni.

Catapano è in azienda da nove anni, in passato ha ricoperto incarichi nell’area trade marketing e sales come head of transformation on premise, region manager south off premise e on premise franchisee channel manager.

Ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel reparto marketing di L’Oreal, poi in Coca-Cola Hbc ricoprendo diversi incarichi in ambito trade marketing.

Davide Gibertini, direttore commerciale di Birra Peroni ha dichiarato:

“Sono orgoglioso di affidare il canale moderno a Paolo. Il suo profilo professionale e la sua esperienza ci aiuteranno a costruire la strategia di canale in partnership con i nostri clienti per i prossimi anni”.